Presidente do Flamengo alfineta Jorge Jesus: “Quando ele quis sair daqui, saiu”

Em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, nesta terça-feira (18), o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, alfinetou o técnico Jorge Jesus. O português queria que o clube esperasse até o fim de maio para acertar seu retorno ao clube, porém o Fla preferiu não esperar e anunciou Jorge Sampaoli.

“Eu tenho um respeito muito grande pelo Jorge Jesus, eu agradeço por ele ter trabalhado aqui, mas eu acho que ele deve agradecer ao Flamengo mais do que nós agradecemos a ele, por tudo que a gente proporcionou na carreira dele também”, disparou Landim em seu discurso, que durou cerca de 15 minutos.

Acho que a gente continuou dando certo mesmo quando ele saiu e acho que ele não teve o mesmo sucesso depois que saiu daqui Rodolfo Landim, presidente do Flamengo

Além disso, o presidente revelou que abriu negociações com o Mister, como é chamado pela torcida, e mesmo com todo apelo dos flamenguistas por seu retorno, Landim explicou que não tinha como esperar pelo treinador.

“Pouca gente sabe que não foi possível porque ele não podia vir. Ele está disputando o campeonato dele. Conversei por telefone com ele, não tem a menor chance de poder vir antes do campeonato acabar”, contou.

Toma lá, dá cá

Por fim, Landim disse que tentou fazer com que o português deixasse o Fenerbahçe-TUR antes do fim do contrato, da mesma maneira que ele deixou o Flamengo em 2020 para assinar com o Benfica-POR.

“Conversei com ele pra sondar sobre a possibilidade de ele poder vir, afinal de contas, quando ele quis sair do Flamengo ele saiu, não esperou terminar campeonato nenhum, ele saiu no dia seguinte, e ele poderia também querer sair de lá e vir pra cá se ele tivesse essa vontade toda, esse amor todo pelo Flamengo. Mas é óbvio que ele também tem lá que fazer as contas dele, fazer as histórias dele, e não era isso que ele queria”, completou.

Flamengo em campo

Contratado como novo treinador, Jorge Samapoli fará sua estreia oficial nesta quarta-feira (19), no Maracanã, diante do Ñublense-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O treinador chega com a missão de recuperar o bom futebol rubro-negro. Nesta temporada, o Fla é o time da Série A do Campeonato Brasileiro com mais derrotas: oito no total.