Presidente do PCO diz que Bolsonaro sofre perseguição política

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Veja, o líder do partido, que se define como comunista, disse ver como um “grande exagero” tratar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado

“Eu acho que tudo isso aí é político. Não acho que é a melhor maneira de tratar o movimento de extrema direita ou ultraconservador. A perseguição judicial não é o caminho. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos: o ex-presidente Donald Trump tem um processo atrás do outro, um processo político, é visível, e a popularidade dele só cresce. O dia 8 de janeiro foi o quê? Acho que o Bolsonaro acalentou essa ideia de golpe durante todo o seu governo, mas eu não acho que houve nenhuma tentativa real.”

Na última eleição, o PCO teve suas redes sociais bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O partido foi incluído no inquérito das fake news por ataques ao Supremo e a ministros da Corte.