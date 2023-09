Presidente do STF participa de desfile cívico do 7 de Setembro

A Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, participou na quinta-feira (7) do desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em homenagem à Independência do Brasil. O desfile cívico teve como tema “Democracia, Soberania e União” reunindo cerca de 50 mil pessoas na Esplanada, segundo estimativas da PMDF.

O Presidente Lula abriu oficialmente a cerimônia, que contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de Ministros de Estado. Além do grupamento militar com cerca de 500 alunos de escolas públicas e projetos sociais do DF que se apresentaram no desfile. A Esquadrilha da Fumaça, da Aeronáutica, entre outras atrações abrilhantaram o desfile cívico.