A medalha é a mais alta comenda da advocacia brasileira. A Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, foi homenageada, na segunda-feira (18), com a Medalha Raymundo Faoro, outorgada pelo Conselho Federal da OAB durante reunião do Conselho Pleno.

“Não poderia haver maior honra do que receber uma homenagem de tal quilate em um ano em que nossa Suprema Corte viu perpetrarem contra ela e a contra democracia constitucional brasileira um ataque vil e covarde, no dia 8/1”, afirmou a presidente.