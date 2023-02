Está publicada no Diário da Justiça desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, a Portaria nº 195, em que o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, designa os juízes diretores de Foro para o ano Judiciário de 2023, a partir do dia 1º de março, com efeitos até 29 de fevereiro de 2024. Nas comarcas de uma só vara será diretor do Foro o juiz titular da comarca.

Veja a lista completa dos juízes designados:

Amambai – Diogo de Freitas

Anastácio – Luciano Pedro Beladelli

Aparecida do Taboado – André Ricardo

Aquidauana – Giuliano Máximo Martins

Bataguassu – Cezar Fidel Volpi

Bela Vista – Jeane de Souza Barboza Ximenes

Bonito – Milton Zanutto Junior

Caarapó – Pedro Henrique Freitas de Paula

Camapuã – Ronaldo Gonçalves Onofri

Campo Grande – Foro – Joseliza Alessandra Vanzela Turine

Campo Grande – Juizados – Elisabeth Rosa Baisch

Cassilândia – Flavia Simone Cavalcante

Chapadão do Sul – Sílvio Cezar do Prado

Corumbá – André Luiz Monteiro

Costa Rica – Laísa de Oliveira Ferneda Marcolini

Coxim – Larissa Luiz Ribeiro

Dourados – César de Souza Lima

Fátima do Sul – Mario Cesar Mansano

Itaporã – Evandro Endo

Ivinhema – Roberto Hipólito da Silva Junior

Jardim – Melyna Machado Mescouto Fialho

Maracaju – Raul Ignatius Nogueira

Miranda – Alexsandro Motta

Mundo Novo – Guilherme Henrique Berto de Almada

Naviraí – Eduardo Lacerda Trevisan

Nova Alvorada do Sul – Juliano Luiz Pereira

Nova Andradina – Walter Arthur Alge Netto

Paranaíba – Plácido de Souza Neto

Ponta Porã – Sabrina Rocha Margarido João

Ribas do Rio Pardo –Thiago Notari Bertoncello

Rio Brilhante – Mariana Rezende Ferreira Yoshida

Rio Verde de Mato Grosso – Rafael Gustavo Mateucci Cassia

São Gabriel do Oeste – Marcus Abreu de Magalhães

Sidrolândia – Fernando Moreira Freitas da Silva

Terenos – Valter Tadeu Carvalho

Três Lagoas – Márcio Rogério Alves