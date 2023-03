Na manhã de quinta-feira, dia 9 de março, o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, para uma visita institucional.

Na sede do TCE-MS, os dirigentes máximos de ambas instituições debateram matérias de mútuo interesse e buscaram estreitar o relacionamento entre as duas cortes. Entre os assuntos tratados, ressalta-se o início de uma cooperação para promover questões relacionadas a menores de idade em situação de vulnerabilidade, seja ocasionada por abandono, seja por motivo de violência sofrida.

O TJMS, atuante constante na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, colocou-se à disposição do TCE-MS para auxiliá-lo, com seu conhecimento e aparato já adquiridos ao longo de todo o tempo dedicado a essa questão sensível à sociedade, no trabalho de disseminar a preocupação com essa parcela da população entre os órgãos sob fiscalização do TCE-MS, para que também essas instituições promovam ações voltadas ao cuidado de menores vulneráveis.

Ao longo do encontro outros assuntos foram abordados, sempre em busca de manter a boa relação e cooperação de ambas instituições.