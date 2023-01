Finalizando a ida às comarcas do interior para entregar as medalhas de Bons Serviços Judiciários, na tarde desta sexta-feira, 27 de janeiro, o Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça, esteve em Bataguassu para homenagear os serventuários daquela localidade.

A solenidade, prestigiada por autoridades locais, objetivou reconhecer décadas de dedicação dos servidores, sempre voltados para a entrega da prestação jurisdicional eficiente e a melhoria do serviço público.

“São os serventuários que verdadeiramente constroem a justiça de MS, por isso tenho andado pelo Estado para fazer publicamente esse reconhecimento, permitindo que a sociedade saiba da importância de cada um de vocês. São décadas de dedicação, de trabalho árduo em prol da sociedade. Por melhor e mais diligente que seja o juiz, ele não consegue distribuir justiça sem nossos valorosos serventuários. Em nome do Tribunal de Justiça, e em meu nome, recebam nossos agradecimentos por todo o trabalho e dedicação”, afirmou o presidente.

Em todas as comarcas, a honraria é entregue pelas mãos do presidente do Tribunal de Justiça, em ato amplamente divulgado, para que seja de conhecimento da sociedade a importância do trabalho de cada um dos serventuários no dia a dia do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Na comarca de Bataguassu receberam a medalha os servidores:

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Platina (35 anos ou mais)

Elaine Cristine Fietz de Souza

Raimundo Renaldo Lima da Silva

Lucimeire Francisco dos Santos e Souza Bonfim

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Ouro (30 anos ou mais)

Francimar Macedo Formiga

Lucimara Aparecida Buzinaro Ajala

Elaine Cristine Fietz de Souza

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Bronze (10 anos ou mais)

Robison Sene de Lima

Eliciane Baptista Bolzani

Andre dos Santos

Elvira Antonia da Silva

Israel de Mattos Junior

Viviane Guidorizzi Cardoso Gomes

Francisco Carlos Ferreira Góes

Evanir Pereira De Oliveira

Célia Maria da Conceição Farias

Marcela Costa de Oliveira Silingowschi

Leliene Maria da Silva Azevedo

Sara de Lima Pereira

Demarcos Florentino Araújo

Valdirene Fogaca

A Medalha de Bons Serviços Judiciários foi instituída por meio da Resolução nº 245, de 5 de maio de 2021, e reconhece décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

*Relação completa dos servidores incluindo aqueles que não puderam comparecer à solenidade