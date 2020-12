Em comemoração aos 40 anos de instalação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), foi realizada uma cerimônia de obliteração de selo, conduzida pelo presidente do TCE/MS, Iran Coelho das Neves, e reunindo no plenário Conselheira Celina Martins Jallad, na segunda-feira (7), os chefes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.

O Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, prestigiou o evento, já que este seguiu o protocolo de recomendações sugerido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em razão da pandemia pelo coronavírus.

Iran Coelho das Neves realizou a primeira obliteração do selo com o carimbo comemorativo. Em seguida, fizeram também a obliteração o Des. Pascoal Carmelo Leandro, o governador Reinaldo Azambuja; o presidente da ALMS, deputado Paulo Corrêa; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Lacerda; o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O superintendente estadual dos Correios, André Luiz Nascimento Reis, explicou que o lançamento de um selo, além de ser uma obra de arte, tem a importância de ser um registro histórico dos fatos que vão acontecendo em um país.