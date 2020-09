Neste mês de setembro, em que se comemora o Dia da Árvore, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está fazendo a sua parte e contribuindo para um mundo mais sustentável e de melhor qualidade de vida. Com uma área de mata preservada de cerca de 17.000 m², o prédio do Poder Judiciário estadual está localizado em uma das maiores áreas verdes do Brasil. Para celebrar este momento, nesta quarta-feira (23), o próprio presidente do TJ, Des. Paschoal Carmello Leandro, fez sua parte e plantou uma muda de Ipê em um dos espaços da mata.

Do plantio de hoje, participaram o juiz auxiliar da Presidência, Fernando Chemim Cury, os diretores da Secretaria de Obras, Daniel Felipe Hendges, da Secretaria de Comunicação, Carlos Kuntzel, e da Secretaria de Bens e Serviços, Anderson de Oliveira Silva. A muda de Ipê Amarelo foi uma doação da Sanesul ao presidente do TJMS.

Todos podem seguir este exemplo e semear a natureza por todos os lados. No Tribunal de Justiça, as ações de incentivo à sustentabilidade ocorrem por intermédio do Núcleo Socioambiental, que lançou no dia 1º de setembro uma campanha de plantio de árvores, com o incentivo aos magistrados, servidores e demais colaboradores fazerem o plantio e enviarem fotografias deste momento tão importante.

Além do plantio, para a campanha foram distribuídos lápis-semente com árvores típicas da flora do Mato Grosso do Sul: Embaúba e Figueira-branca. Depois do uso, o lápis pode ser plantado e contribui com o aumento da área verde. O lápis semente é feito com madeira certificada e materiais renováveis, possibilitando a substituição das canetas de plástico.

Entre as ações deste mês da Árvore, o Tribunal de Justiça de MS entregou 60 mudas para a administração do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O local que abriga lagos, fauna e flora do cerrado e do Pantanal é um dos maiores parques urbanos do mundo e local de lazer e contemplação dos campo-grandenses e de quem visita a cidade.

A Coordenadoria de Serviços Gerais, ligada à Secretaria de Bens e Serviços, realiza a manutenção e o plantio de novas árvores em todos os jardins de prédios do Poder Judiciário. Para se ter ideia, no ano passado foram plantadas 60 mudas de árvores nativas, como Ipê, Aroeira, Figueiras, entre outras.

O cuidado também é com as árvores existentes, muitas com anos de vida. São feitas avaliações da saúde da árvore, poda feita, quando necessária, e autorizada pelos órgãos de controle e proteção. Além disso, quando uma árvore cai, por causas naturais, são plantadas pelo menos outras três na mesma área, como forma de aumentar a área verde, melhorando a qualidade do ar, temperatura e bem-estar de quem trabalha ou frequenta as instalações do TJMS.

Saiba mais – A campanha de plantio de árvores iniciou no dia 1º de setembro e é uma forma de comemorar com efetividade o Dia da Árvore, marcada no calendário no dia 21 de setembro. A iniciativa visa criar um espaço para demonstrar que não são necessárias apenas grandes ações para auxiliar a conservação do meio ambiente. Assim, por meio de posts digitais com fotos nas redes sociais do TJMS, cada servidor dá o exemplo para os outros colegas e para a sociedade como um todo, de uma forma simples e espontânea em que é possível colaborar com o bem-estar social.

Deste modo, magistrados e servidores que desejarem participar da ação devem enviar para o e-mail rp@tjms.jus.br uma foto com boa resolução de si próprio plantando uma árvore. Essa é a oportunidade para a justiça sul-mato-grossense reforçar sua preocupação com a sustentabilidade.

Importante ressaltar que as fotos devem estar na vertical (“em pé”, como se diz popularmente) e precisam ser enviadas até o dia 21 de setembro.