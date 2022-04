Na tarde de segunda-feira, dia 25 de abril, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Carlos Eduardo Contar, recebeu a “Medalha Tiradentes”, mais alta condecoração concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para civis e militares pelo destaque pessoal e profissional em prol da segurança pública.

Entregue a 135 personalidades, a honraria é entregue a pessoas que prestam relevantes serviços a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Dentre os homenageados também estava a servidora Samira Lopes, assessora da Vara da Justiça Militar Estadual.

A solenidade de entrega da medalha foi realizada no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em alusão ao Dia do Patrono da instituição e mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.