O presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Carlos Eduardo Contar, na tarde desta quinta-feira (11), recebeu o vereador Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão, para uma visita institucional de cortesia. Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão estava acompanhado do procurador jurídico da Câmara, Luiz Gustavo Lazzari, e do advogado Leonardo Duarte, ex-presidente da OAB/MS. Na pauta da visita institucional assuntos de interesse dos dois órgãos e propostas de possíveis parcerias futuras.