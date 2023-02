O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, compareceu na manhã desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, na sede da OAB/MS, para mais uma visita institucional. O encontro integra a agenda de reuniões em diversos órgãos e instituições com o objetivo de manter a boa relação e cooperação do TJMS durante a administração que se inicia.

Na reunião, o Des. Sérgio Fernandes Martins comentou e ofertou ao presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, cópia da Portaria nº 2.580/2023, a qual revogou as decisões administrativas que autorizavam o regime de teletrabalho integral e parcial, e determinou novas regras para concessão desta modalidade de serviço. O presidente do TJMS também entregou convite para as solenidades de posse dos juízes Diretores dos Foros das comarcas de Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, que ocorrem ao longo do próximo mês, bem como ofertou o corpo diretivo da Central de Processamento Eletrônico (CPE) para realizar apresentação na sede da OAB/MS, também em março, esclarecendo o funcionamento e melhorias implementadas pela nova Administração na CPE.

Ao longo do encontro, que contou também com a presença do Conselheiro Federal da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, os presidentes das instituições trataram de diversos assuntos sensíveis a ambos, tendo o TJMS se comprometido a olhar com atenção as demandas apresentadas pela Ordem dos Advogados nessa oportunidade, em especial, as relacionadas ao Juizado Especial.

Após a reunião, o Des. Sérgio Fernandes Martins participou da abertura da cerimônia de entrega da carteira de OAB. Em fala aos novos advogados, o presidente do TJMS ressaltou que iniciou sua carreira no Direito nessa profissão, tendo ingressado na Corte sul-mato-grossense pelo quinto constitucional. “Me sinto absolutamente em casa. Uma vez advogado, sempre advogado. Me sinto muito feliz, porque vim fazer uma visita institucional e entregar algumas medidas que estamos tomando nesse início da minha administração. Algumas delas são de grande importância para a advocacia. Espero que nessa parceria que já se estabelece entre o Judiciário e a OAB, nós possamos trazer uma série de avanços que vão facilitar a vida dos senhores que estão ingressando na carreira. Desejo êxito nessa profissão que escolheram”.