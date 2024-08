Presidente do TJMS vistoria reforma do Fórum de Bataguassu

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve em Bataguassu na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, para uma visita técnica à obra de reforma do prédio do Fórum de Bataguassu.

Acompanhado dos juízes da comarca, Marcel Goulart Vieira, diretor do foro, e Cesar Fidel Volpi, e do juiz auxiliar da Presidência, Renato Antonio de Liberali, o presidente vistoriou o andamento dos trabalhos, que tiveram início no mês de abril e previsão de conclusão em novembro deste ano.

A obra foi anunciada na primeira edição do Gabinete de Integração na comarca, realizado no dia 14 de dezembro de 2023, e alegrou não só os juízes que judicam na comarca, mas servidores e pessoas da sociedade bataguassuense, que há muito reivindicavam uma revitalização completa no prédio do Fórum, com a instalação do sistema fotovoltaico durante o processo de revitalização.

Com valor previsto de R$ 1.389.800,00, a reforma prevê ainda, dentre outros serviços, a pintura interna e externa, reforma da fachada frontal da edificação, substituição de piso e rodapés, construção de banheiro acessível, revisão e recuperação das janelas, portas, gradis e portões, troca substituição de luminárias, lâmpadas, interruptores e tomadas, além da adequação dos circuitos elétricos, de ar condicionado e lógicos.

Saiba mais – Criada pela Lei nº 2.402, de 11 de março de 1965, a comarca foi instalada em 28 de maio de 1966. Compreende o município de Bataguassu e o distrito de Porto XV de Novembro.