Presidente do Tribunal de Contas parabeniza Boca do Povo!

“Revista Boca do Povo: Único veículo de comunicação impresso distribuído em todo Mato Grosso do Sul”, (Jerson Domingos presidente do TCE/MS).

A equipe jornalística de Boca do Povo foi recebida pelo Conselheiro Jerson Domingos que teceu elogios, parabenizando a revista que, na atualidade, é a mais forte mídia impressa com distribuição em todo o MS.

“Parabenizo-os por atender a todos os municípios do Estado e pelos 25 anos de circulação ininterrupta. Vocês tem contribuído com o desenvolvimento do nosso Estado” JERSON DOMINGOS – Presidente do TCE/MS.

Única distribuída em todo MS

O conselheiro Jerson Domingos ainda elogiou o jornalista e diretor da Boca do Povo B. de Paula Filho pela iniciativa e pioneirismo: “Essa revista é fantástica, compromissada com a sociedade e verdadeira. É uma característica do amigo e Jornalista B. de Paula Filho que, desde jovem, posicionou-se em bem informar a sociedade com carinho e respeito. Tem colaborado e contribuído para o papel do impresso, preferência de todas as idades. O leitor sabe que essa é uma revista histórica que orgulha a nossa sociedade, eternizada pela seriedade de suas matérias e dentro de uma linha bem-humorada” disse Jerson.

Assinalou a qualidade de impressão, independência gráfica, conteúdo e lisura com que elabora seu material. O Conselheiro recomendou as páginas da “Boca do Povo” a todos – prefeitos, vereadores, governadores, homens e mulheres de boa vontade – na utilização de uma publicação segura em todos os aspectos editorial.

B. de Paula Filho se disse honrado e realizado por levar informações semanais de altíssima qualidade aos nossos Leitores. “Só uma imprensa competente, livre e destemida pode combater a desinformação e a mentira. Sem a liberdade de expressão e sem uma imprensa livre, não haverá democracia. A censura não cala o silêncio irresignado, nem a mentira suplanta a verdade. Boca do Povo é testemunha ocular da história. Imprensa livre independente é ferramenta fundamental para engrandecer a democracia” disse o diretor da Boca do Povo.

A revista está no auge dos seus 25 anos de atividades jornalísticas. Nascida em 1998, foi corajosa, arrojada e competente. Toda a equipe de redação e comercialização se orgulha pelo trabalho que realizam e com o carinho dos leitores para com a publicação. “Somos a maior mídia impressa do MS, e isso nos deixa plenamente feliz e realizado” disse Josimar Palacio direto- administrativo de Boca do Povo.