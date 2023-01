Na tarde de terça-feira, 24 de janeiro, o presidente eleito do TJMS para o biênio 2023/2024, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do MPMS, para uma visita institucional. O motivo da visita foi a entrega do convite para a sessão solene de posse do magistrado no cargo de Presidente do Tribunal de Justiça, quando comandará os destinos da justiça sul-mato-grossense.

Serão também empossados para a administração do Tribunal de Justiça os desembargadores Dorival Renato Pavan, como Vice-Presidente; e Fernando Mauro Moreira Marinho, como Corregedor-Geral de Justiça. A solenidade de posse será realizada no Palácio da Justiça “Desembargador Leão Neto do Carmo”, no plenário do Tribunal Pleno, no dia 1º de fevereiro, às 17 horas.

Visita – Antes de ir ao Parquet, o Des. Sérgio recebeu em seu gabinete o atual presidente da ASMMP, Romão Ávila Milhan Jr, que estava acompanhado do presidente eleito para a gestão 2023/2025, Fabrício Secafen Mingati, em uma visita de cortesia. O objetivo da visita é estreitar o relacionamento entre as entidades, além de entregar o convite para a solenidade de posse da próxima diretoria da associação.