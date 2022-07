Em continuidade aos programas de instalação de Galerias dos Juízes Titulares e homenagem ao servidores com Medalhas de Bons Serviços Judiciários, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Carlos Eduardo Contar, acompanhado do conselheiro Jerson Domingos, do Tribunal de Contas do Estado, esteve na manhã desta sexta-feira (22) na comarca de Rio Negro para mais uma entrega. A ação, prestigiada por magistrados e autoridade locais, visa preservar o patrimônio histórico e imaterial do Poder Judiciário estadual e valorizar servidores com o reconhecimento ao seu trabalho.

Durante a cerimônia, o Des. Carlos Eduardo Contar lembrou a importância de cada um dos magistrados que passaram pela Comarca, entregando justiça, estar registrado em memorial público, na lembrança e história de todos os munícipes. “Este é o propósito de eternizar num mural os nomes e a figura dos juízes e juízas que aqui aplicaram o Direito”, comentou o presidente do TJMS.

Na ocasião, falaram também os juízes homenageados. Jacqueline Machado, primeira Juíza da comarca, lembrou do início, da implantação, do aprendizado e da intensidade do acolhimento da população de Rio Negro. O juiz Deni Luis Dalla Riva também falou da juventude da comarca, das dificuldades, da distância e da felicidade e lembrou dos recentes trabalhos com o programa Família Acolhedora. A juíza Thielly Dias de Alencar Pithan falou da gratidão que tem pelo Presidente pelo gesto de homenagear magistrados e servidores, e da tranquilidade que foi judicar na Comarca.

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jerson Domingos, fez especial agradecimento aos gestores do Tribunal de Justiça que tornaram possível a instalação da comarca de Rio Negro. “Quero agradecer a três homens que compreenderam a importância da instalação dessa comarca. O então presidente, Des. Rêmolo Letteriello, o vice-presidente, Des. Luiz Carlos Santini, e o corregedor da época, Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins. A eles, Rio Negro tem uma gratidão imensa”, destacou.

A comarca de Rio Negro foi criada pela Lei número 1.511, de 5 de julho de 1994, alterada pela Lei número 2.049, de 16 de dezembro de 1999, e instalada no dia 29 de janeiro de 2001. Desde então, além dos homenageados que usaram a palavra na cerimônia, figuram na galeria também os magistrados Alexandre Miura Iura, Alexsandro Motta e Jorge Tadashi Kuramoto.

SERVIDORES

A solenidade de entrega da Medalha de Bons Serviços Judiciários aos servidores da comarca de Rio Negro foi realizada no plenário do Tribunal do Júri e contou com a presença de magistrados, autoridades, servidores e familiares.

O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Carlos Eduardo Contar, faz questão de sempre afirmar que a medalha reconhece décadas de dedicação dos servidores, sempre voltados para a entrega da prestação jurisdicional eficiente e a melhoria do serviço público em geral. “São estes, homens e mulheres, que realmente constroem a justiça. Por isso tenho andado pelo Estado para fazer publicamente esse reconhecimento, para que a sociedade saiba da importância de cada um”, completou.

O prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo, usou a palavra e falou do comprometimento dos juízes e servidores da comarca, além de agradecer Jerson Domingos e o Poder Judiciário, por ter outrora homenageado seu pai com o nome do Fórum Lair Paes Camargo.

Em seu discurso, o juiz Rafael Gustavo Mateucci Cassia, da 1ª Vara Cível e Criminal de Rio Verde de Mato Grosso, que responde pela comarca de Rio Negro, ressaltou o comprometimento dos servidores da comarca. “Aqui encontrei servidores comprometidos com o Poder Judiciário, com os jurisdicionados. E não podemos esquecer que aqui não é só Rio Negro que estamos falando, temos também os cidadãos dos municípios de Corguinho e Rochedo. Então esses servidores comprometidos atingem todas as metas propostas pelo CNJ e estou muito satisfeito com o comprometimento dos servidores daqui”, concluiu.

A honraria é entregue pelas mãos do Presidente em ato amplamente divulgado para que seja de conhecimento da sociedade a importância do trabalho de cada um no dia a dia do Poder Judiciário.

Receberam medalhas na categoria prata os servidores Marilza Ortiz Paniagua, Romoaldo da Silva Leite, Sidney de Araújo Pereira e Walter Pereira Dias. Na categoria bronze os servidores Fabiano Reis de Oliveira, Neide Mara dos Santos Garcia e Rejane de Carvalho Ávila Cruz.

Participaram dos eventos o Conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de MS; o juiz Rafael Gustavo Mateucci Cassia, da 1ª Vara Cível e Criminal de Rio Verde de Mato Grosso, que responde pela comarca de Rio Negro; Marcela Lopes, prefeita de Corguinho; a promotora de justiça Juliana Pellegrino Vieira; e Eder Muniz, representante da OAB-MS.