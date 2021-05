Após quase um ano, o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (sem partido) estará de volta a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (14). O chefe do Executivo Nacional visitará assentamento no município de Terenos.

A agenda foi confirmada pelo amigo do presidente, o deputado estadual Coronel David, também sem partido. Ele anunciou as boas novas durante sessão ordinária desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“É com muita satisfação e alegria que o Estado de Mato Grosso do Sul receberá a visita do nosso presidente Jair Bolsonaro que virá para entrega de títulos da reforma agrária em um assentamento em Terenos. Uma agenda feita pela nossa ministra da Agricultura Tereza Cristina, e Deus queira que o nosso presidente possa trazer notícias alvissareiras que ajudarão no desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul”, disse.

A última vez que Bolsonaro esteve no Estado foi no dia 18 de agosto de 2020, quando inaugurou a nova estação de radar da FAB (Força Aérea Brasileira). Na época, o encontro entre os amigos de longa data foi adiado após o Coronel David ter contraído a covid-19.