Presidida pelo vereador Otávio Trad, CCJ aprova 16 projetos durante reunião pública

Foi realizada na quarta-feira (26), no plenário Edroim Reverdito, na Câmara Municipal a terceira reunião pública da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ). Em pauta 29 projetos, sendo 16 aprovados, 08 arquivados, 04 com pedido de vista e um com pedido de recurso.

Para o presidente da CCJ, vereador Otávio Trad, a comissão tem um papel fundamental dentro da Casa de Leis. “Nossas reuniões possibilitam debates e trazem constitucionalidade e legalidade aos projetos pautados”.

As reuniões acontecem uma vez por mês, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal.