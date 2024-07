Presídio de Coxim recebe ação do projeto “Alimentação Segura, Qualificação sem Barreiras”

Reeducandos do Estabelecimento Penal Masculino de Coxim participaram do curso “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, como parte do projeto “Alimentação Segura, Qualificação sem Barreiras”. A iniciativa, realizada em colaboração com a Vigilância Sanitária do Município, capacitou 30 custodiados da unidade, incluindo aqueles que desempenham funções na cozinha, copa e no beneficiamento de mandiocas.

A capacitação não apenas proporcionou conhecimentos essenciais em higiene e manipulação de alimentos, mas também representou um marco na integração dos participantes com práticas profissionais e normativas da área.

“É fundamental garantir que os custodiados estejam preparados para seguir normas rigorosas de segurança alimentar, o que não só contribui para a saúde pública, mas também os prepara para reintegração na sociedade”, pontuou o nutricionista e técnico da Vigilância Sanitária, Dalton Roberto de Donato, responsável pelo projeto.

Durante a cerimônia de encerramento do curso, realizado entre os dias 16 e 18 deste mês, o profissional sorteou, entre os alunos, exemplares do livro “Restaurante por Quilo”, de sua autoria. Ele também ressaltou a importância do conhecimento teórico-prático adquirido durante as aulas e reforçou que “a qualificação não apenas amplia habilidades profissionais, mas também reforça a autoestima e perspectivas futuras”.

De acordo com o diretor do presídio, Jean Carlos da Silva Cunha, parcerias estabelecidas pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) têm sido fundamentais para iniciativas de reinserção social como esta.

Segundo ele, exemplo disso são os convênios já estabelecidos com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras da Prefeitura. “Demonstram o compromisso conjunto com programas que visam não apenas a segurança, mas também a ressocialização dos custodiados”, finalizou.