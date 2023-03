Erlei Matchua Mendes que matou o vice-cacique da Aldeia São João, Elisio Rosa Veiga, 34 anos teve a prisão preventiva decretada ontem (21), em Bonito. Ele assassinou Elisio na frente da filha e esposa em seu comércio no dia 7 de março em Porto Murtinho. Após o flagrante Erlei se apresentou na Delegacia de Polícia e entregou a arma do crime. Policiais de Bonito realizaram a prisão do autor, no endereço informado por ele. A polícia investiga a motivação do homicídio.