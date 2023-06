José Roberto Faria, de 52 anos foi preso na Vila Entroncamento, próximo ao Indubrasil hoje (22) acusado de envolvimento no latrocínio do idoso Luiz Santaba Xavier em março de 2013. Na época do crime ele e o comparsa realizaram mais de 150 saques com os cartões da vítima, totalizando mais de R$ 18 mil.

A vítima foi deixado num terreno baldio no Nova Campo Grande e morreu na Santa Casa, após não resistir aos ferimentos. O autor capturado já havia sido condenado pela participação no homicídio.