Bruno Gustavo da Silva, de 37 anos foi indiciado por tentar matar o colega de cela de 27 anos com tiros no tórax e braço no dia 16 de janeiro em frente a Casa do Albergado, Rua Américo Marquês, 208 no Lar do Trabalhador em Campo Grande. Segundo a Delegada da 7ª DP Franciele Candotti ele foi localizado, interrogado e irá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Bruno era colega de cela da vítima e cumpria pensa por estupro de vulnerável.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu depois que os dois se desentenderam dentro da Casa do Albergado. Bruno disparou seis vezes contra a vítima e fugiu em um carro cinza. Imagens de câmera de segurança auxiliaram a investigação. No local do crime foram localizadas e apreendidas pela perícia três cápsulas deflagradas calibre 9 mm.