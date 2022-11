Corpo de detento em rigidez cadavérica é encontrado na terça-feira (29) numa das celas do Presídio Semiaberto Gameleira, em Campo Grande. Segundo o B.O a equipe policial foi acionada e encontrou o corpo. O interno havia se recusado a sair para banho sol, e após o término da atividade os presos retornaram para o interior de suas celas. Um dos servidores foi até a cela para chamar os internos para o jantar notando que a vítima não respondia.

O agente penitenciário viu que havia uma tira de tecido amarrada no ferrolho da porta e verificou que o interno estava com a tira de tecido envolto ao pescoço. Ao abrir a porta foi constatado que ele já estava em óbito. Os Bombeiros foram acionados e confirmou a morte. Os outros internos disseram que não sabiam de nada, e que ouviram os barulho do pano sendo rasgado, mas nada fizeram. A família da vítima foi informada e revelado que o interno passava por tratamento psiquiátrico.