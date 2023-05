Preso é encontrado queimado na ala do PCC

Preso de 35 anos é encontrado carbonizado dentro da cela do Presídio Estadual de Dourados. Ele ocupava cela em um dos pavilhões conhecidos por abrigar “rivais” do PCC. O preso teve 90% do corpo queimado e o crime no setor do Raio 3. Ele foi socorrido pelo SAMU ao Hospital da Vida. Devido a gravidade foi encaminhado em vaga zero a Santa Casa de Campo Grande para a ala de queimaduras. A Agepen informou que a situação será apurada e outros 19 detentos foram removidos da cela para outro local.