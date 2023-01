Fugido do presídio do Paraguai foi preso na quinta-feira (26), com drogas, armas e munições em Ponta Porã. Ele tinha escapado da penitenciária por um túnel em 2019. De acordo polícia, o suspeito é integrante do PCC e estaria praticando diversos crimes na fronteira, entre eles, tráfico de drogas, roubos e porte de arma de fogo com numeração raspada.

O criminoso foi localizado após denúncias e investigações que levaram até a casa do ladrão. Na sua residência a polícia apreendeu porções de maconha, cocaína, uma espingarda calibre 12, juntamente com 15 munições. Na delegacia, o suspeito confessou os crimes. Além de dizer que realizou a fuga do presídio de Pedro Juan Caballero no ano de 2019 por meio de um túnel. De acordo com a polícia, o criminoso confessou ser autor de um roubo à mão armada que ocorreu há uma semana em Ponta Porã.