Preso executor de tentativa de feminicídio em Nova Andradina

Preso autor da tentativa de feminicídio em Nova Andradina. O autor adentrou a casa da vítima e efetuou três disparos de arma de fogo contra ela. O seu ex-companheiro vinha a ameaçando devido ao fato de ela estar num novo relacionamento. Suspeita-se que ele tenha sido o mandante do crime, que foi executado por um terceiro.

Ela se encontra internada em estado grave no Hospital da Vida em Dourados, para onde foi transferida de forma emergencial. A Polícia Civil continuará empenhada em esclarecer todos os detalhes do caso e garantir a responsabilização dos envolvidos de acordo com a lei.