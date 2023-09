Preso indígena que matou rezadeira e esposo queimados

O Indígena Robson Rocha (26) é preso pela morte do casal a rezadeira Sebastina Galto (92) e seu esposo Rufino Velasques (55) e depois carbonizar os corpos na Aldeia Guassuty em Aral Moreira.

A líder religiosa e o companheiro foram mortos na casa utilizada para realizar rituais espirituais tradicionais da comunidade indígena. A FUNAI pediu apoio do Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Edson para a captura do mesmo. A Liderança Indígena encontrou o autor nas imediações da comunidade e o entregou as autoridades policiais. Ele se encontra detido na Delegacia do Município.