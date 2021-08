O ex-deputado Federal e presidente do nacional do PTB preso nesta manhã de sexta-feira (13) no inquérito das milícias digitais após deixar a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro deu entrada nesta tarde no sistema prisional fluminense; Presídio de Benfica. Anteriormente o ex-parlamentar esteve no IML (instituto Médico Legal) onde passou por exame de corpo de delito. Roberto Jefferson foi preso em casa, em Comendador Levy Gasparian, na Região Serrana do Rio. A autorização da prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).