CAMPO GRANDE/MS – Ao ser perguntado sobre o crime de extorsão e de ameaças cometidos pelo coronel da reserva José Ivan de Almeida, o corregedor-geral da PMMS, coronel Emerson de Almeida Vicente, disse que a princípio o caso não pode ser considerado como crime militar, porque está distante de ações no uso de funções públicas. “Não caracteriza crime militar, porque não foi no uso da função pública”, afirmou o corregedor.

O corregedor militar explica que os procedimentos a partir de agora serão as oitivas e os presos Coronel Ivan e o policial, identificado como Reginaldo, além do homem que emprestava o dinheiro a juros altíssimos, serão ouvidos no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros). Ainda sobre a prisão, o corregedor-geral confirmou que, configurado o flagrante, José Ivan seguirá para o Presídio Militar.

Conforme a denúncia, o ex-comandante geral da polícia e ex-deputado Coronel Ivan, e o policial identificado como Reginaldo, faziam ameaças veladas às pessoas que atrasavam pagamentos de dinheiro emprestado. Da denuncia constam ainda que os supostos devedores pagavam juros exorbitantes pelos referidos empréstimos. Os dois militares da reserva faziam o serviço de cobrança a mando de um empresário, que não teve nome divulgado, mas também está preso. A prisão dos três acusados foi ação conjunta do Garras e do Gaeco.