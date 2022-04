Edemilson Custódio de 32 anos foi preso na quarta-feira acusado de assaltar um banco no domingo (3), na rua Marechal Rondon, região central da cidade. O primeiro integrante foi preso na segunda-feira (5) em Aparecida do Taboado. Edemilson afirmou que com o dinheiro roubado pagou dívidas com agiotas, contas de familiares. Adquiriu um veículo Voyage. Os outros três acusados ainda seguem sendo procurados pela Polícia.