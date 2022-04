Um Soldado do Exército de 20 anos foi detido na manhã de sábado (2) no bairro Amambaí, em Campo Grande, após quebrar placas públicas e uma janela de Delegacia. Segundo o Boletim de Ocorrência o acusado abordou uma equipe da Polícia que realizava rondas pela região dizendo que dois homens haviam furtado sua carteira mediante ameaça de faca.

Ao revistarem os homens, não encontraram nada do soldado que pudesse comprovar o crime. A carteira foi localizada posteriormente no bolso de trás do militar. Que passou a gritar pela rua “que aquilo era inadmissível, a Polícia tinha que prender os dois, que eles roubaram sua carteira e a polícia não fez”. Depois quebrou duas placas de sinalização de trânsito. Os policiais então lhe deram voz de prisão. O militar precisou ser contido com uso de algemas. O soldado na delegacia quebrou o vidro da janela do local com uma cabeçada. A Polícia do Exército foi acionada e acompanha o caso, que foi registrado na DEPAC centro.