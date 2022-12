Suspeito de estuprar e assassinar menina de 11 anos no Bairro Nossa Senhora das Graças foi preso em Campo Grande. Após ser detido ele foi encaminhado a DEPCA. Segundo informações uma equipe do GOI localizou o suspeito e efetuou a prisão. É apurado se a criança ainda foi estuprada antes de ser assassinada. A mãe da menina foi presa por abandono de incapaz. De acordo com a Delegada Karen Viana de Queiroz, ela seria garota de programa e o trabalho da polícia na identificação do suspeito é dificultada devido ao constante fluxo de pessoas na residência. O caso é investigado na DEPCA.