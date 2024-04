A PRF e a FICCO/MS, realizara a prisão de um traficante alvo de investigações por enviar cocaína do Paraguai para vários estados do Brasil.

Levantamentos de inteligência da PRF, com o apoio da Delegacia da PF em Ponta Porã, resultaram no acompanhamento e prisão do alvo em Ponta Porã.

O preso é Gaúcho mas residia em Ponta Porã. Ele possuía mandado de prisão expedido desde outubro de 2023, em Caxias do Sul. Ele foi encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã.