Presos da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero ameaçam rebelião, caso diretor seja demitido. “Agora estamos tendo uma convivência muito boa com o diretor e com o chefe da segurança, agora eles querem mudar para oprimir os presos. Aqui o povo vai se revoltar e nós estamos cansados ​​de fazer o que eles querem com os presos”, declarou um detento, que se identificou como porta voz do movimento. O preso disse que é do Pavilhão Religioso do piso A, do presídio e falou em nome dos 300 reclusos. O interno garantiu que o referido motim poderá se espalhar para outras prisões do país caso a mudança ocorra.

A penitenciária de Pedro Juan Caballero é chefiada por Domingo Antonio Bazán Rojas. No dia 8 de março, ocorreu o assassinato do preso Alcides Rodrigo Ferreira Báez morto com 62 facadas após discussão com colegas de cela.