Presos os autores do Tribunal do Crime de Vinicius de Souza e Silva (21) executado na última sexta-feira (10) e encontrado numa área de mata aos fundos do Jardim Alegre, em Campo Grande/MS. O homicídio teria ocorrido numa residência do Bairro Tijuca. Os executores são: Willian da Silva Rampagni de Moraes (18) vulgo ‘Lacoste’, e Josiel Carneiro de Souza (28) presos em uma casa no Conjunto Residencial Estrela do Sul, onde se escondiam desde o dia do crime. Policiais do Batalhão de Choque os localizaram após denúncias e buscas na região. Felipe Gregório, vulgo “Terror da Capital” apontado como o autor das facadas, se encontra ainda foragido.

Willian e Josiel foram encaminhados para a DEH. A Polícia agora trabalha na localização e prisão do vulgo “Terror da Capital” e na identificação de indivíduos responsáveis por ordenarem a execução.