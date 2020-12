Serão levados para o Presídio fechado da Gameleira dez presos durante a Operação Omertá. Ação esta deflagrada nesta quarta-feira (2) como alvos pessoas atuantes no comando do jogo do bicho em Campo Grande/MS. O Presídio o mais novo na cidade em funcionamento desde de fevereiro é conhecido como “Supermáxima” em alusão ao fato de ser o mais seguro e não haver registros de entrada de celular na unidade.

As mulheres presas serem encaminhadas ao presídio feminino Irmã Irma Zorzi, no Bairro Coronel Antonino. Os nomes não foram divulgados em razão das investigações ocorrem em sigilo. Apenas que foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. Entre as presas está Darlene Borges apontada como a “gerente” do jogo do bicho. O advogado dela, Marcos Radelli, negou sua prisão e confirmou que apreenderam seu celular.

Numa ação anterior a Omertà as bancas foram lacradas e a prefeitura determinou a retirada das estruturas das ruas. Nesta ação o alvo foi pessoas que mantem o esquema ilegal. O objetivo é sufocar a estrutura criminosa. Houve busca e apreensão em empresas e imóveis, incluindo a empresa Pantanal Cap, que está sendo lacrada.A casa do deputado estadual Jamilson Name foi alvo. Assim como também seu escritório que fica ao lado da Pantanal Cap.

Jamilson é filho de Jamil Name e irmão de Jamil Name Filho que estão presos em Mossorá/RN desde a primeira fase da Omertá. Ambos são apontados pela polícia como chefes de milícia armada.