A vacina Janssen, da Johnson & Johnson, foi uma das mais desejadas pela população brasileira, entre outros fatores, por ser de dose única. Em MS, foram 203 mil aplicações desse imunizante, sendo que a população encarcerada recebeu mais doses que trabalhadores em educação.

Conforme o Vacinômetro MS, da Secretaria Estadual de Saúde, a população privada de liberdade foi o quarto grupo que mais recebeu a Janssen, sendo 1.872 doses. Já os trabalhadores da Educação somaram 1.652 doses únicas.

Os dados, segundo o painel, foram atualizados na tarde desta quarta-feira (21). No ranking de quem mais recebeu vacina Janssen estão os profissionais de saúde, com 93.062 aplicações. Em seguida vem o grupo de faixa etária, com 92.265 e em terceiro os trabalhadores industriais, com 9.807 doses.

Ente as quatro macrorregiões, Campo Grande foi a que mais aplicou dose única, sendo 82.233. Dourados vem em seguida, com 80.658; Corumbá, com 27.991 e Três Lagoas, com 12.162 aplicações.