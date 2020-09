CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Dupla é detida na manhã desta terça-feira (1) tentando fugir do Presídio da Cidade. Os custodiados foram flagrados por policiais militares que atuavam na guarda do presídio masculino em cima do muro. Um foi detido em cima da passarela o outro consegui pular o muro após o alarme soar, mas foi capturado no lado de fora. Os internos foram identificados como Paulo Cesar Marques da Costa e Paulo Henrique Ramires Pereira. Um B.O foi lavrado para as devidas providências a serem tomadas.