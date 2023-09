Preterida por lideranças, Giselle usará regimento para atrapalhar planos do PT e Camila

A expectativa do Partido dos Trabalhadores (PT), de escolher até o próximo sábado (23) a pré-candidata à prefeita de Campo Grande, não deve ser concretizada.

Lideranças petistas têm a preferência por Camila Jara, mas uma das concorrentes, Giselle Marques (PT), não pretende abrir mão e o partido não poderá escolher a pré-candidata já neste sábado.

Para adiar a decisão, Giselle usará o regimento do partido, que abre a possibilidade de prévias, a serem realizadas apenas no próximo ano, adiando os planos de antecipar as reuniões em bairros com candidata definida.

“Não pretendo retirar. Hoje participarei de uma reunião com a Executiva Municipal do PT às 19 horas. Se não houver consenso, caminharemos para as prévias, de acordo com o calendário eleitoral. Pretendo reafirmar minha disposição em representar o nosso projeto, e também conversar sobre os detalhes da plenária de sábado”, declarou Giselle.

Camila Jara já ganhou apoio declarado do deputado federal Vander Loubet e dos deputados estaduais Zeca do PT e Pedro Kemp, mas ainda não conseguiu convencer as adversárias.

Além de Camila e Giselle, colocaram o nome como pré-candidatas as professoras Eugênia Portela e Bartô Catanante.

