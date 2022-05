O tempo fica estável nesta quinta-feira (5), com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A previsão é da meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Ainda segundo ela, existe a possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Além disso, as temperaturas mínimas permanecem baixas. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, são esperados valores mínimos entre 10ºC e 12ºC.

Em Três Lagoas, no Bolsão, entre 13ºC e 15ºC. Já em Corumbá, no Pantanal, entre 12ºC e 14ºC. Para Coxim, a mínima deve ser entre 11ºC e 13ºC.

Já na Capital, os termômetros podem registrar valores mínimos de 11ºC a 13ºC.

Quem quiser mais informações sobre o tempo e as condições meteorológicas pode acessar o endereço https://www.cemtec.ms.gov.br/informativo-do-tempo/.