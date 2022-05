A sexta-feira (5) será de tempo firme com sol e muitas nuvens em Mato Grosso do Sul. Isso por causa da atuação uma massa de ar seca e fria que continua atuando no Estado.

Conforme previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado), ao amanhecer, espera-se temperaturas mínimas amenas. À tarde, esquenta um pouquinho. Para a região Norte do Estado, esperam-se temperaturas mínimas entre 11 e 13ºC e máximas de 29ºC em Coxim.

Já em Três Lagoas, na região Leste, as mínimas ficam entre 13 e 15ºC e máximas de até 28ºC. Na região Pantaneira, em Corumbá, os termômetros irão variar entre 14 e 27ºC. Na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, no município de Ponta Porã espera-se mínimas entre 12 e 14ºC e máximas que podem chegar a 22ºC. Em Campo Grande, as mínimas variam entre 12 e 14ºC e as máximas de até 25ºC.