Previsão é de terça-feira com chuvas em Mato Grosso do Sul

Devido ao avanço de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica, Mato Grosso do Sul permanece com tempo instável nesta terça-feira (9).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, em alguns pontos, até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas regiões Cone-Sul e Sul-fronteira, as temperaturas mínimas ficam abaixo de 20ºC. Para Iguatemi, a menor temperatura prevista é de 18ºC e, para Ponta Porã, 19ºC.

Em Campo Grande, os termômetros marcam de 21ºC a 27ºC. E as maiores temperaturas são esperadas para as regiões Norte, Bolsão e no Pantanal: 31ºC em Aquidauana; Paranaíba e Três Lagoas; e 29ºC em Aquidauana.