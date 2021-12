O tempo volta a ficar instável nas regiões pantaneira, leste e centro norte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (2), segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC). Nessas três regiões são esperados acumulados de chuvas significativas e tempestades devido à formação de um sistema de baixa pressão do Paraguai, aliado a passagem de cavados em médios níveis e ao aquecimento diurno. Em Campo Grande, o dia deve ser de céu com possibilidades de chuva isolada e trovoadas isoladas. A noite deve ser de céu com muitas nuvens. Já em Dourados a possibilidade é de céu com nuvens com possibilidade de chuva isolada durante o dia.