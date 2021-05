Morreu na manhã de domingo (30), em um acidente na BR-262, um policial rodoviário federal aposentado identificado como Joilson Soares Xavier. Ele estava pilotando uma motocicleta esportiva quando bateu em uma Pajero. O policial fazia parte de um grupo de motociclistas que fazia passeio na manhã deste domingo.

Informações passadas são de que Joilson estava transitando em sua motocicleta Suzuki esportiva sentido Campo Grande-Três Lagoas quando em uma curva invadiu a contramão da direção e bateu frontalmente contra uma camionete Pajero, que vinha sentido Três Lagoas-Campo Grande.

Com o impacto da batida, a moto acabou partida ao meio e totalmente destruída, a bota do policial acabou ficando em cima da roda da moto. A arma do policial também ficou caída ao lado do corpo. A frente da Pajero ficou destruída e com o vidro estilhaçado. De acordo com informações não há como precisar a velocidade em que Joilson estava na motocicleta, mas no local da batida não há marcas de frenagem na pista.

O que demonstra que não houve reação por parte dos condutores. Ainda segundo informações passadas para a reportagem é de que o policial rodoviário federal estava acima de 60 Km/h. O idoso de 84 anos que dirigia o veículo foi socorrido pelos bombeiros com dores no tórax e levado para o hospital da Unimed. O idoso estava acompanhado de sua esposa, que nada sofreu.

Joilson estava na companhia de um grupo de motociclistas, mas ninguém quis falar sobre o acidente com a equipe de reportagem. Ele havia comprado a motociceta há 1 mês.