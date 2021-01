A PRF apreendeu na tarde de terça (26), cerca de 10,5 Kg de cocaína defronte a Unidade Operacional (UOP) em Alto Paraná. Os PRFs realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade, quando abordaram um VW/Gol com placas de Arapongas (PR), que seguia sentido Paranavaí (PR) a Maringá (PR). Iniciado a fiscalização, os policiais desconfiaram do nervosismo da condutora e aprofundaram as buscas no veículo. Após trabalho minucioso, descobriram 11 tabletes de cocaína dentro da lataria sob o banco traseiro. A motorista (43) que estava de aniversário, informou aos policiais que saiu de Ponta Porã/MS e seguia até Londrina/PR, local de sua residência. Sobre a droga preferiu permanecer calada. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Maringá/PR. O crime de tráfico de drogas tem pena que pode chegar a 15 anos de reclusão. O prejuízo para as organizações criminosas ultrapassa 470 mil reais.