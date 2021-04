A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 107 Kg de maconha e 1,1 Kg de cocaína, nesta quinta-feira (8), em Caarapó (MS). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram uma Chevrolet/Tracker. O condutor, de 39 anos, e o passageiro, de 37, demonstraram nervosismo, levantando suspeitas durante a abordagem. Após uma vistoria, a equipe encontrou os ilícitos no porta-malas do veículo. Os envolvidos confessaram terem vindo do estado de São Paulo e que adquiriram a maconha e a cocaína no Paraguai. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Polícia Federal em Dourados (MS), juntamente com o material apreendido.