A PRF apreendeu 12 mil maços de cigarros contrabandeados, ontem (10), em Itaquiraí/MS. Durante rondas na BR-163, os policiais avistaram um GM/Classic, realizando ultrapassagens perigosas na rodovia. Diante das suspeitas, os agentes deslocaram na tentativa de abordar o veículo, momento em que o motorista empreendeu fuga. Durante perseguição, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé pela mata, não sendo localizado. No interior do carro, foram encontrados diversos pacotes de cigarros oriundos do Paraguai. O veículo e a carga foram encaminhados para a Delegacia do Município.