A (PRF) apreendeu 127,4 Kg de maconha e prendeu um homem, na tarde desta quarta-feira (07), em Rio Brilhante (MS). A droga foi localizada no porta-malas do veículo VW Virtus, abordado por policiais rodoviários federais no km 323 da BR-267. O veículo era conduzido por um homem. Ao todo, foram localizados e apreendidos 127,4 Kg de maconha. O envolvido disse que alugou o veículo e foi até Ponta Porã (MS), onde o carro foi carregado com a droga, e receberia dez mil reais para levar o ilícito até Presidente Prudente (SP). O homem foi encaminhado para a Civil de Rio Brilhante (MS), juntamente com o veículo e a droga.