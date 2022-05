A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma caminhonete Hillux, de placas de Campo Grande (MS) furtado em dezembro do ano passado, no município de Suzano (SP) com 1,6 tonelada de maconha na BR-060. O motorista fugiu por uma mata não sendo localizado. O veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a Polícia Civil de Jardim (MS).