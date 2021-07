PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (8) 17,9 Kg na BR-463. A equipe abordou uma picape Peugeot/Hoggar. Durante vistoria, os policiais rodoviários federais encontraram indícios de remoção do tanque de combustível. Questionado, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais. Dentro do tanque, os PRFs encontraram os tabletes do ilícito. O motorista confessou ter pego a droga em Ponta Porã (MS) e deveria entregá-la em Ribeirão Preto (SP). Pelo transporte, disse que receberia R$ 10.000,00. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Ponta Porã (MS).